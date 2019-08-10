В центральном матче 3-го тура и всего первого круга чемпионата Украины в Favbet Лиге пройдет всеукраинское классико. Киевское "Динамо" на столичном "Олимпийском" примет донецкий "Шахтер".
OBOZREVATEL проведет онлайн матча Динамо - Шахтер. Начало 10 августа в 17:00.
Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Не исключением стало и сравнение подруг и жен игроков киевлян и дончан.
"Динамо"
Валерия – жена Дениса Бойко
Снежана - жена Дениса Гармаша
Алина – жена Виталия Буяльского
Нанна – возлюбленная Миккеля Дуэлунда
Анна – супруга Сергея Сидорчука
Вика - подруга Виталия Миколенко
Элиза – спутница Карлоса де Пены
София – девушка Георгия Цитаишвили
"Шахтер"
Юлия - жена Андрея Пятова
Габриэла – супруга Тайсона
Маргарита – жена Тараса Степаненко
Дана – девушка Манора Соломона
Кристина – спутница Вячеслава Танковского
Ольга – вторая половинка Александра Пихаленка
Анна – жена Николая Матвиенко
Присцилла - жена Жуниора Мораеса
Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.
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