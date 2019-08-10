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"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

1.4т Читать материал на украинском

В центральном матче 3-го тура и всего первого круга чемпионата Украины в Favbet Лиге пройдет всеукраинское классико. Киевское "Динамо" на столичном "Олимпийском" примет донецкий "Шахтер".

OBOZREVATEL проведет онлайн матча Динамо - Шахтер. Начало 10 августа в 17:00.

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Не исключением стало и сравнение подруг и жен игроков киевлян и дончан.

"Динамо"

Валерия – жена Дениса Бойко

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Снежана - жена Дениса Гармаша

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Алина – жена Виталия Буяльского

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Нанна – возлюбленная Миккеля Дуэлунда

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Анна – супруга Сергея Сидорчука

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Вика - подруга Виталия Миколенко

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Элиза – спутница Карлоса де Пены

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

София – девушка Георгия Цитаишвили

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

"Шахтер"

Юлия - жена Андрея Пятова

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Габриэла – супруга Тайсона

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Маргарита – жена Тараса Степаненко

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Дана – девушка Манора Соломона

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Кристина – спутница Вячеслава Танковского

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Ольга – вторая половинка Александра Пихаленка

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Анна – жена Николая Матвиенко

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

Присцилла - жена Жуниора Мораеса

"Динамо" - "Шахтер": сексуальная битва жен футболистов - фото красоток
Новости
Где смотреть онлайн Динамо — Шахтер: расписание трансляций матча Премьер-лиги

Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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