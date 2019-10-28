Динамо – Шахтер: прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" считается фаворитом противостояния с киевским "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины.

Очередной поединок грандов отечественного футбола состоится в среду, 30 октября. Команда Алексея Михайличенко примет "оранжево-черных" на поле столичного НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало – в 19:30.

Аналитики отдают предпочтение гостевой команде. Ставки на победу "Шахтера" в основное время принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,55.

"Шахтер" против "Динамо" shakhtar.com

При этом выход "горняков" в четвертьфинал турнира представлен котировкой 1,55. На "Динамо" же можно поставить с коэффициентом 2,46.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в 12-м туре Премьер-лиги. Киевляне упустили победу над львовскими "Карпатами" (1:1), а "оранжево-черные" оступились в игре с "Александрией" (1:1).

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