"Шахтер" и "Динамо" добыли синхронные победы в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" выиграли свои поединки со львовскими командами "Львов" и "Рух" соответственно в 6-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Встреча "горняков" в Киеве завершилась со счетом 5:1, а в игра столичной команды на западе Украины был зафиксирован счет 0:2.

"Динамо" с первых минут захватило инициативу, раз за разом накатывая атаки на ворота Бандуры. "Рух" пытался вязать игру, закрыв полностью центральную зону. На 28-й минуте киевляне взвинтили темп, сразу создав проблемы для соперника.

Спустя 2 минуты дуэт Цыганков – де Пена организовали шикарный гол. Виктор выиграл борьбу за мяч на фланге и вырезал крутейшую передачу на ход уругвайцу. 28-летний хавбек в касание с 14 метров открыл счет.

Статистика после 1-го тайма кадр из трансляции

Во втором тайме гости больше защищались, построив игру на контратаках. "Рух" имел несколько полумоментов, но о реальных угроз Бущану дело так и не довели.

На 80-й минуте Луческу выпустил Родригеса, который на второй добавленой минуте забил второй мяч.

"Рух" – "Динамо" 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 30 де Пена, 0:2 – 90 Родригес.

Рух – Бандура, Дуц, Глиха, Стаменкович, Копына, Бойчук (Притула, 90), Брикнер (Федорчук, 46), Мартынюк, Климчук (Мысык, 46), Русин, Кондраков (Кухаревич, 46).

Динамо – Бущан, Караваев, Миколенко (Кендзера, 70), Забарный, Попов, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 85), Цыганков, де Пена (Родригес, 80), Шапаренко, Супряга (Вербич, 70).

Предупреждения: Климчук (7), Мартынюк (59).

В Киеве "Шахтер" не испытал никаких проблем с ФК "Львов", отгрузив сопернику из города Льва 5 голов, пропустив лишь раз.

Победу "горнякам" омрачила травма Виктора Коваленко. Футболист сборной Украины сделал дубль, но на 18-й минуте был вынужден покинуть поле, держась за пах.

"Шахтер" – ФК "Львов" 5:1 (4:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 4 Коваленко, 2:0 – 9 Маркос Антонио, 3:0 – 16 Дентиньо, 4:0 – 18 Коваленко, 4:1 – 25 Рожерио Шина, 5:1 – 50 Соломон.

Шахтер – Трубин, Корниенко (Сиприано, 58), Бондарь, Додо, Хочолава, Майкон, Маркос Антонио (Болбат, 58), Коваленко (Соломон, 25), Марлос, Дентиньо (Вакула, 75), Тете.

Львов – Костик, Миуби, Кравчук, Клименчук, Борзенко, Кошман, Айнсалу, Богунов, Казлаускас (Чирьяк, 73), Филипе (Ныч, 54), Рожерио Шина (Рафаэл Сабино, 63).

Предупреждения: Рожерио Шина (18), Кошман (46), Казлаускас (57), Богунов (62), Вакула (80), Борзенко (89), Рафаэл Сабино (90).

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, что встреча первого тура Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Ювентусом" состоится во вторник, 20 октября. Участие в матче точно не примут нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Уэстон Маккенни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве приняли решение по болельщикам на поединке ЛЧ, который пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".