Киевское "Динамо" добыло тяжелую победу над "Шахтером" в центральном поединке 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на харьковском стадионе "Металлист" завершилась со счетом 1:0.

Гости с первых секунд продемонстрировали чрезвычайную заряженность на игру, полностью завладев иннициативой. Вопреки прогнозам экспртов именно подопечные Александра Аацкевича играли первым номером и уже на 7-й минуте Кендзера попал в перекладину.

Шахтер - Динамо Пресс-служба ФК "Шахтер"

Киевляне выглядели во много раз уверенней и на 32-й минуте добились своего. Шепелев, воспользовавшись ошибкой Хочолавы, открыл счет в матче. Давид не смог отдать точную передачу в простой ситуации возле собственной штрафной.

Шахтер - Динамо Пресс-служба ФК "Шахтер"

Этот гол перевернул игру, успокоив гостей и наоборот активизировав "горняков". Донецкий клуб заиграл мощно, создав четыре невероятно острых моментов. В одном из них Марлос попал в перекладину, а во втором лишь Бурда спас "Динамо" от гола.

Шахтер - Динамо Пресс-служба ФК "Шахтер"

Шахтер - Динамо Пресс-служба ФК "Шахтер"

После перерыва доминирование "Шахтера" продолжилось. "Динамо" большую часть времени отбивало массированные атаки соперника, строя свое нападение от обороны. Иногда в штрафной Бойко возникали настоящие "пожары".

Шахтер - Динамо Пресс-служба ФК "Шахтер"

Шахтер - Динамо Пресс-служба ФК "Шахтер"

Во второй половине тайма столичные футболисты полностью сосредоточились на оборонных действиях, практически не угрожая воротам Пятова.

"Динамо" успешно "зацементировало" защиту, не дав последним штурмам соперника принести результаты.

На последних секундах "Шахтер" остался в меньшинстве после удаления Тайсона.

"Шахтер" – "Динамо" - 0:1

Гол: 0:1 – 32 Шепелев.

Шахтер – Пятов, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Исмаили, Тайсон, Степаненко (Дентиньо, 70), Марлос, Фред, Алан Патрик, Феррейра.

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Цыганков, Вербич, Гармаш, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Беседин (Мбокани, 65).

Предупреждения: Феррейра (5), Гармаш (54), Ракицкий (55), Вербич (63), Шабанов (71), Хочолава (73), Тайсон (90)

Напомним, что предыдущая встреча между этими командами в чемпионате Украины завершилась вничью.