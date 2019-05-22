"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в последнем противостоянии сезона

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на ОСК "Металлист" в Харькове завершился со счетом 1:1.

По окончании встречи состоялось торжественная церемония награждения "Шахтера", досрочно завоевавшего историческое чемпионство Украины, став самым титулованным клубом за время независимости нашей страны.

Торжественная церемония награждения "Шахтера" ФК "Шахтер"

Торжественная церемония награждения "Шахтера" ФК "Шахтер"

Торжественная церемония награждения "Шахтера" ФК "Шахтер"

Торжественная церемония награждения "Шахтера" ФК "Шахтер"

Торжественная церемония награждения "Шахтера" ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Гости с первых минут захватили инициативу. "Динамо" высоко прессинговало и создавало проблемы "Шахтеру", постоянно обостряя ситуацию возле ворот Пятова, впрочем не доводя дело до ударов. Было заметно, что киевляне настроены на игру очень серьезно, несмотря на отсутствие турнирной интриги.

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

"Горняки", выступая экспериментальным составом без Мораеса, Марлоса, Степаненко, Исмаили, Нема, Коваленко и Тайсона, не могли создать даже полумоменты, полностью уступая сопернику.

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Настырные попытки "бело-синих" увенчались успехом на 35-й минуте. Цыганков ворвался в штрафную, убрал двоих защитников и получил по ногам от Фернандо. Ярослав Козык без раздумий показал бразильцу желтую и поставил пенальти.

Сам пострадавший четко реализовал наказание, разведя мяч и голкипера по разным углам.

Ключевой момент случился перед перерывом. Шабанов с интервалом в несколько минут получил два "горчичника" и отправился досматривать игру с трибун.

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Во втором тайме "Динамо" пришлось перегруппироваться без игры с центральным защитником, и это привело к проблемам сразу в нескольких линиях.

На 51-й минуте Андриевский потерял мяч, Кайоде получил круглого у границ штрафной и отдал отличный пас на Тете, который без проблем переиграл Бойко, сравняв счет.

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

"Оранжево-черные" продолжили давить и несколько раз опасно атаковали, но на 63-й минуте пропустили контрвыпад, после которого также остались вдесятером. Хочолава сыграл рукой после удара Цыганкова и был удален за второй "горчичник".

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

"Шахтер" – "Динамо" ФК "Шахтер"

Этот эпизод выравнял игру, но 30 315 зрителей забитых голов больше не увидели. На последних секундах Тете не смог с трех метров попасть в пустые ворота. Удар 19-летнего бразильского таланта приняла штанга.

"Шахтер" – "Динамо" 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 36, пенальти Цыганков, 1:1 – 50 Тете.

"Шахтер" – Пятов, Хочолава, Кривцов, Бутко, Матвиенко, Маркос Антонио, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тете, Фернандо Педро (Дентиньо, 46), Кайоде, Соломон (Ордец, 66).

"Динамо" – Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей, Кендзера, де Пена, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Андриевский, Беседин (Шапаренко, 65).

Предупреждения: Хочолава (20), Цыганков (22), Шепелев (31), Алан Патрик (33), Фернандо Педро (35), Шабанов (41), Тете (55), Дентиньо (77), Андриевский (83), Шапаренко (86), Сидклей (88).

Удаления: Шабанов (45), Хочолава (63).

Напомним, что матч 25-го тура на НСК "Олимпийский" между этими командами завершился со счетом 0:0, а Денис Бойко отбил пенальти на последних секундах.

Во время поединка фанаты столичной команды разместили на трибунах чучело Жуниора Мораеса, которое подвесили за "шею".

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