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"Шахтер" забил скандальный гол в матче с "Динамо"

2.2т Читать материал на украинском

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес открыл счет в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Favbet Лиге против киевского "Динамо".

Гол на НСК "Олимпийский" вышел скандальным. Соломон прошел Миколенко и прострелил прямо на Мораеса, который пяткой пробил Бойко. Киевляне сразу бросились атаковать бокового арбитра, посчитав что мяч ушел за линию ворот.

Ярослав Козык нарушения не увидел, засчитав удар. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить это взятие ворот.

В концовке тайма Жерсон Родригеш сравнял счет

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Напомним, что сборная Украины по футболу избежала лишения очков в отборе к чемпионату Европы 2020 года из-за скандала с натурализацией бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

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Тема
Динамо - Шахтер
Персона
Жуниор Мораес
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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