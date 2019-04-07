Два удаления и серия пенальти: "Шахтер" прошел "Динамо" в Кубке Украины

Донецкий "Шахтер" по пенальти обыграл киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу и прошел в полуфинал. Поединок в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

Уже с первых минут "Динамо" посрамило коэффициенты букмекеров, захватив инициативу. Вторая же атака гостей стала результативной.

На 9-й минуте Миколенко великолепно прошел по флангу, обыграл Болбата и после прострела Вербич скинул под удар Шапаренко. Его удар заблокировали, Вербич неудачно попытался пробить, мяч отскочил к Болбату, который выбил в центр штрафной прямо на ногу Гармашу. Денис с лета пробил четко в угол - 1:0.

"Шахтер" бросился отыгрываться и несколько раз серьезно прижал "бело-синих" к воротам. Однако киевляне поднимались вверх, имитировали прессинг, затем быстро опускались вниз, плотно и компактно играя в защите, и легко разбираясь с оппонентами.

На 21-й минуте Тайсон имел супершанс сравнять счет, но попал в перекладину.

Мяч большую часть тайма держался в центре поля. "Динамо" очень организованно защищалось, сбивая фолами темп донецкой команды.

В концовке "Шахтер" уверенно больше владел мячом, но ничего опасного создать не смог. Вместо этого Цыганков на 38-й минуте мог делать счет 2:0, но его удар со штрафного приняла на себя штанга.

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

Второй тайм начался с прессинга подопечных Фонсеки. "Шахтер" очень динамично выходил из обороны в атаку за 10 минут сделав 4 опасных ударах по воротам Бойко.

На 57-й минуте давление "горняков" дало результат. Кадар выбил мяч прямо в набегающего Тайсона, тот отпасовал на Мораеса, который забил уже в пустую рамку - 1:1.

А на 60-й Денис Гармаш подвел команду, заработав на ровном месте удаление. Грязно нарушив правила на Мораесе, Денис получил горчичник. После того. как бразилец поднялся и стал уходить, динамовец решил его вдогонку боднуть. Жуниор упал как подкошенный, а главный рефери 37-летний Максим Козыряцкий сразу достал красную карточку. Получил предупреждение и Мораес, начавший доказывать что-то Цыганкову.

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

В большинстве "оранжево-черные" пробыли совсем недолго. Все тот же Мораес опасно въехал в ноги Шапаренко и Козыряцкий уравнял составы, удалив бразильского футболиста сборной Украины.

В оставшееся время "Шахтер" пытался позиционно добиться успеха, а киевляне несколько раз выбегали в перспективные контратаки, но забитых мячей зрители так и не увидели.

Не дождались болельщиков голов и в дополнительное время. К успеху были ближе динамовцы, но единственное взятие ворот судья отменил из-за игры рукой Вербича.

Серию послематчевых пенальти удачливее провели футболисты "Шахтера".

Денис Бойко взял второй удар и "Динамо" имело реальные шансы на победу, но предпоследний удар Миколенко и последний удар Шепелева отбил Пятов, добыв для своей команды путевку в полуфинал.

"Шахтер" – "Динамо" 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:3 Голы: 0:1 – 9 Гармаш, 1:1 – 57 Мораес.

Серия пенальти: Исмаили - 1:0, Цыганков - 1:1, Соломон - 1:1 (вратарь), Сидклей - 1:2, Майкон - 2:2, Кендзера - 2:3, Нем - 3:3, Миколенко - 3:3 (вратарь), Коваленко - 4:3, Шепелев - 4:3 (вратарь) "Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес. "Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич. Предупреждения: Тайсон (19), Степаненко (39), Патрик (43), Мораес (62), Соломон (90+3), Майкон (104), Болбат (116) – Кендзера (24), Шапаренко (47), Никита Бурда (60), Гармаш (61), Шепелев (78), Сидклей (86), Буяльский (90+1) Удаления: Мораес (69, повторное предупреждение) – Гармаш (61, повторное предупреждение)

Жеребьевка 1/2 финала пройдет в понедельник, 8 апреля. Ее проведут Олег Блохин и Игорь Беланов. Начало процедуры в Доме футбола в 14:00.

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

"Шахтер" - "Динамо" ФК "Шахтер"

Напомним, что крайний матч между этими командами состоялся 18 октября 2018 года в матче 14-го тура УПЛ. Киевское "Динамо" в меньшинстве на последней секунде проиграло со счетом 1:2. Голами в составе "горняков" отметились Жуниор Мораес и Виктор Коваленко, а у столичной команды отличился Николай Шапаренко.

После удаления защитника киевлян Томаша Кендзеры "горняки" в компенсированное время поставили голевую точку в противостоянии, которое завершилось массовой дракой.

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