"Динамо" – "Шахтер": когда и где смотреть онлайн главный матч УПЛ

Александр Чеканов Футбол 12:17, 6.11.2020

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в воскресенье, 8 ноября, проведут встречу девятого тура Премьер-лиги.

Поединок состоится на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало игры – в 17:00.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире на телеканале 2+2. Кроме того, расширенную трансляцию с аналитической студией на своем канале в YouTube проведет проект Football Hub. Также в YouTube встречу покажет официальный канал киевского "Динамо".

Отметим, что команды уже встречались в нынешнем сезоне. В августе "Динамо" и "Шахтер" разыграют Суперкубок Украины. Тогда на "Олимпийском" столичная команда одержала победу – 3:1.

В нынешнем чемпионате "бело-синие" опережают "горняков" на четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" столкнулось с серьезными кадровыми трудностями, потеряв более 10 игроков из-за травм и коронавируса.

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