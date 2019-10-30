Как "Динамо" выбило "Шахтер": появилось видео победного гола

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов забил решающий гол в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

20-летний уроженец Николаевской области, выигравший в июне молодежный чемпиона мира, отметился важнейшим ударом на 108-й минуте.

После подачи де Пены с углового Попов головой вколотил мяч в ворота Пятова. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в этой встрече все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести игру в овертайм.

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