"Динамо" – "Шахтер": где смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция матча УПЛ

"Динамо" проиграло "Шахтеру" все три матча УПЛ-2019/20. ФК "Шахтер"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут заключительное дерби сезона в рамках 29-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Классическое противостояние состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 4 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало игры – в 19:30.

Увидеть матч можно будет в прямом эфире на телеканале 2+2. Кроме того, прямую трансляцию в расширенном формате проведет YouTube-канал проекта Football Hub, где эксперты и журналисты обсудят поединок.

Также показ встречи планируется на официальном YouTube-канале киевского "Динамо".

Напомним, донецкий "Шахтер" досрочно завоевал "золото" УПЛ, а "Динамо" ведет борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне киевляне и "горняки" встречались четыре раза – в чемпионате трижды победил "Шахтер" (2:1, 1:0, 3:1), а в 1/8 финала Кубка Украины динамовцы были сильнее в овертайме (2:1).

Последняя встреча команд состоялась 31 мая на "Олимпийском" и завершилась в пользу "Шахтера" – 3:1.

Как сообщалOBOZREVATEL, в "Динамо" рассказали о серьезных кадровых трудностях перед матчем с "Шахтером".