"Динамо" забило 2 гола, но проиграло "Шахтеру" в последнем Эль-Класико сезона

Киевское "Динамо" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге проиграло донецкому "Шахтеру". Поединок на пустом НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:3.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Встреча началась в быстром темпе. У "Динамо" на фланге активничал Цитаишвили, но первый раз не смог пройти защитников, а второй раз ему не удалось сделать точный пас на Буяльского. "Шахтер" ответил опасным штрафным Алана Патрика.

Ближе к середине первого тайма из-за сильной жары в Киеве скорости упали и команды перешли в позиционное напряжение.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

"Динамо" больше владело мячом и очень высоко атаковало. Создавалось впечатление, что подопечные Луиша Каштру сознательно отдали инициативу, построив игру на контратаках, и на 31-й минуте такая тактика принесла успех.

Болбат с линии штрафной и с рикошетом от Степаненко пробил в штангу. Тарас оказался первым на подборе и открыл счет - 0:1.

"Динамо" выглядело разобранным и спустя 8 минут пропустило второй мяч. Дончане в несколько передач разорвали оборону киевлян, Коноплянка убежал от защитников, в своем фирменном стиле сместился в центр и отправил мяч в угол. Мяч залетел в сетку от штанги, без шансов для Бойко – 0:2.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Последние минуты перед перерывом прошли в атаках "Шахтера", заставляя столичных игроков всеми силами отбиваться.

Вторая половина началась с гола хозяев. Молодой Трубин не успел зафиксировать мяч после удара Шапаренко. Круглый отскочил на ногу Вербичу, который вернул интригу – 1:2.

Киевляне продолжили наседать и на 67-й минуте сделал счет ничейным. Сирота одним пасом перекинул всю оборону горняков и де Пена в касание перекинул Трубина – 2:2.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Каштру такой результат явно не устраивал и он бросил в бой Тайсона, который едва ли не первым касанием организовал победный гол. Получив мяч на подступах к штрафному, бразилец получил несколько секунд свободного времени и выдал разрезающую передачу на Алана Патрика - 2:3.

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

"Динамо" – "Шахтер" 2:3 (0:2, 2:1)

Голы: 0:1 – 31 Степаненко, 0:2 – 39 Коноплянка, 1:2 – 51 Вербич, 2:2 – 67 де Пена, 2:3 – 72 Алан Патрик.

Динамо – Бойко, Кендзера, Сирота, Пиварич, Вербич, Мохаммед, Шапаренко, Цитаишвили (Караваев, 74), Сидорчук, Буяльский (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).

Шахтер – Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Болбат (Сиприано, 54), Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка (Марлос, 76), Степаненко (Бондаренко, 76), Соломон (Тайсон, 71), Мораес (Фернандо Педро, 77).

Предупреждения: Соломон (17), Болбат (42), Степаненко (61), Мохаммед (63).

Удаление: Пиварич (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между грандами украинского футбола состоялась 31 марта. Тогда "горняки" в 24-м туре УПЛ добыли победу над "Динамо" со счетом 3:1

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Отметим, что 20 июня "Шахтер" досрочно стал чемпионом страны. В прошлом туре немотивированные подопечные Луиша Каштру сыграли вничью с "Зарей". "Динамо" сенсационно на последних секундах в гостях проиграло "Десне".