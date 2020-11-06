"Динамо" – "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч

Донецкий "Шахтер" считается фаворитом матча девятого тура Премьер-лиги с киевским "Динамо".

Противостояние грандов украинского футбола пройдет в воскресенье, 8 ноября, на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало встречи – в 17:00.

Аналитики отдают предпочтение "горнякам", ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,85. А показатели на успех команды Мирчи Луческу достигают уровня 3,20.

При этом аналитики уверены, что в игре будет забито не менее трех голов. На соответствующее событие предлагается индекс 1,66.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло более 10 игроков из-за травм и коронавируса перед матчами с каталонской "Барселоной" и донецким "Шахтером".