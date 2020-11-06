"Динамо" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч

В это воскресенье состоится самое принципиальное противостояние чемпионата Украины. На главной арене страны "Динамо" сыграет с "Шахтером". Эта встреча очень важна для обеих команд с точки зрения турнирного положения. Сейчас киевляне лидируют, опережая горняков на четыре очка. Если динамовцы как минимум сохранят отрыв, то они вполне могут пойти на каникулы в статусе зимних чемпионов.

Кстати, что касается матчей команд, то в рамках чемпионата Украины и у "Динамо", и у "Шахтера" по 24 победы (еще 17 поединков завершились вничью). Разница мячей при этом 81:79 в пользу киевлян. Больше всего шансов вырваться вперед сейчас у горняков, аналитики Parimatch дают им 47% на победу.

Здесь стоит отметить, что у "Шахтера" было больше времени на восстановление, он играл в Лиге чемпионов на день раньше "Динамо", которое, к тому же, еще и летало в Барселону. Нельзя не упомянуть и о том, что киевляне потеряли из-за коронавируса ряд ключевых футболистов. К тому же, "Шахтер" наверняка захочет взять реванш у команды Мирчи Луческу после поражения в Суперкубке Украины. Так что с мотивацией у дончан проблем точно не будет.

"Динамо" – "Шахтер"

Прогноз: Тотал матча больше 2,5. Коэффициент – 1.74

Все матчи "Динамо" и "Шахтера" в этом году завершались как минимум с четырьмя голами. Команды сейчас выступают в Лиге чемпионов и явно на ходу. А в такой принципиальной встрече вряд ли кто-то станет отсиживаться в обороне. Цена победы очень велика, а ничья вряд ли кого-то устроит. Скорее всего, мы увидим открытый футбол и много забитых мячей.

Прогноз: Команды забьют в обоих таймах. Коэффициент – 1.65

Матчи украинского классико держат болельщиков в напряжении с первой минуты и до финального свистка. Никто не отбывает на поле номер и какой бы ни был счет, все пытаются еще раз отличиться в воротах соперника. Именно поэтому, а также учитывая статистику последних матчей, можно ожидать, что мы увидим голы в обоих таймах.

Прогноз: Победа "Шахтера" в один мяч. Коэффициент – 3.95

Учитывая все факторы, логичнее ожидать именно победу "Шахтера". Хотя, даже учитывая проблемы с составом у "Динамо" легкой прогулки у горняков не получится. Это и показал недавний матч киевлян с "Барселоной". С большой разницей голов победить "Динамо" сейчас не просто, но и преимущества в один гол достаточно, чтобы взять заветные три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть это противостояние в прямом эфире.