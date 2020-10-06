"Динамо" сенсационно выиграло Суперкубок Европы: как это было

Ровно 45 лет назад, 6 октября 1975 года, на Центральном стадионе в Киеве (впоследствии – "Республиканский", ныне НСК "Олимпийский") столичное "Динамо" в ответном матче обыграло мюнхенскую "Баварию" (2:0) и завоевало Суперкубок Европы.

В турнире встретились победитель Кубка европейских чемпионов 1974/1975 "Бавария" и победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1974/1975 "Динамо Киев".

В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы довольно неожиданно одержали победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель "Золотого мяча – 1975" Олег Блохин. Этот гол, самый известный среди множества мячей знаменитого бомбардира, впоследствии будут называть "голом столетия". Приняв мяч на своей половине поля, Блохин смело пошел в одиночку на ворота соперников, обыграв на своем пути всю оборону баварцев во главе с легендарным Францем Беккенбауэром.

Блохин в атаке ФК Динамо

К слову, ту игру советское телевидение почему-то не транслировало – о ходе событий на мюнхенском "Олимпиаштадионе" болельщики узнавали со слов комментатора хоккейного матча, который показывали в прямом эфире. А "гол века" в исполнении Блохина, которым восхищалась вся Европа, любители футбола в СССР увидели только на следующий день в программе "Время".

Перед ответным матчем в Киеве ажиотаж был невероятным. Желающих посмотреть поединок вживую было гораздо больше, чем мог вместить стотысячный Центральный стадион. Спорткомитет получил более 500 000 заявок, в том числе коллективных. Цены на билеты были выше, чем обычные, при этом многие любители футбола просили счастливых обладателей перепродать им билет за любые деньги.

Ажиотаж перед матчем "Динамо" - "Бавария" ФК Динамо

Киев тщательно готовили к празднику футбола – возле стадиона и по дороге на тренировочную базу динамовцев, куда также наведались гости из ФРГ, постелили новый асфальт, центр города украсили. Повсеместно, во всех киосках "Союзпечати" продавались памятные значки "Суперкубок УЕФА".

По-особому готовили к предстоящему матчу и футболистов. Речь не только о тренировках и теоретических установках Валерия Лобановского и Олега Базилевича. Перед игрой представители ЦК КПСС напомнили динамовцам, что на футбольном поле от них ждут только победы, ведь в 1975-м страна отмечала 30-летие победы над фашистской Германией, и в такую дату нельзя было ошибиться. К тому же на матч были приглашены ветераны войны.

За день до игры динамовцы, которых заранее отвезли на базу готовиться к предстоящему матчу, узнали, что в Киев не прилетел звездный бомбардир Бундесмашины Герд Мюллер. Впрочем, именитых футболистов в составе мюнхенцев хватало: Майер, Шварценбек, Беккенбауэр, Румменниге и компания, где каждая фамилия – личность в мировом футболе. Одним словом, "Бавария" прибыла в Киев с твердым намерением завоевать главный футбольный трофей Европы – именно так тогда называли Суперкубок УЕФА.

Но на футбольном поле, как и в Мюнхене, все снова пошло по сценарию Валерия Лобановского. Причем после первой встречи в Мюнхене это уже не было неожиданностью - "Динамо" прогремело на всю Европу, и игра киевской команды для многих успела стать эталоном нового стиля. В ответном матче, при поддержке более ста тысяч зрителей (еще тысяч пять поместилось в проходах между секторами) киевляне с первых минут были куда быстрее и изобретательнее в атаке, создавали больше острых моментов, и один из них воплотился в логичный гол незадолго до конца первого тайма. И снова отличился Олег Блохин. Получив удобный пас из глубины поля, форвард киевлян развил скорость, обошел своего персонального опекуна Шварценбека и, войдя в штрафную, сильно пробил в нижний угол.

Гол Блохина ФК Динамо

На перерыв динамовцы ушли, ведя в один мяч, хотя счет до сих пор мог быть гораздо больше: голкипер баварцев Зепп Майер совершил за первый тайм 11 сейвов.

Однако уже в начале второго тайма киевляне сделали свое преимущество в счете комфортным. Шварценбек вновь не угнался за быстроногим Блохиным и нарушил правила на подступах к штрафной мюнхенцев. Пока гости выстраивали стенку из игроков, у мяча было четверо динамовцев, среди которых признанные мастера выполнения стандартов – Владимир Мунтян и Леонид Буряк. Внезапно быстрый и резкий разгон сделал Блохин – и мяч после его удара пулей влетел в ворота Майера. После второго мяча уже никто не сомневался в триумфе киевлян.

Несколько курьезных моментов произошло после игры, уже во время церемонии награждения. Их виновником стал президент УЕФА Артемио Франки. Во-первых, он прибыл на игру без медалей для триумфаторов, заявив, что его чемодан потерялся в аэропорту по дороге из Рима во время пересадки в Вене. Поэтому медали динамовцы получили не сразу после игры. Кроме того, господин Франки, спустившись из ложи для почетных гостей на церемонию награждения, не смог поднять трофей и вручить его капитану киевлян Михаилу Фоменко (первая версия Суперкубка была почти втрое тяжелее нынешней). И тогда он жестом пригласил динамовцев к столу, чтобы те сами взяли высокую чашу из золота и серебра. Трофей поднимали трое динамовцев – компании Михаилу Фоменко составили Анатолий Коньков и Владимир Веремеев.

Суперкубок Европы ФК Динамо

По возвращении новых королей Европы на родину Суперкубок выставили на нынешней Европейской площади в витрине Агентства печати "Новости", защитив пуленепробиваемым стеклом. А через год его передали новому триумфатору – бельгийскому "Андерлехту", который стал последним обладателем первой версии трофея и до сих пор хранит огромную чашу в своем клубном музее.

Валерий Лобановский с трофеем ФК Динамо

"Киевляне по праву стали обладателями этого чудесного трофея, поскольку были сильнее нас. Отсутствие в составе "Баварии" нескольких ведущих исполнителей не является оправданием. Что же касается Блохина, то мы бы глубоко запустили руку в клубную кассу, чтобы приобрести его. Я был бы счастлив, если бы такой футболист играл в моей команде", - заявил после матча главный тренер" Баварии "Деттмар Крамер, которого в Германии называли Наполеоном.

"В лице "Баварии" мы встретились с одним из сильнейших клубов Европы. Несмотря на поражение, "Бавария" такой и остается. Гости показали игру высокого класса. Мы согласны с господином Крамером в том, что сегодня наша команда сыграла лучше. Но и его подопечные выглядели достойно. Игра сложилась интересно, и это – заслуга обоих коллективов" - скромно прокомментировал историческую победу Валерий Лобановский.

Динамо 1975 ФК Динамо

Суперкубок Европы - 1975. Ответный матч

"Динамо" (Киев, СССР) - "Бавария" (Мюнхен, ФРГ) - 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

6 октября 1975. Киев. Центральный стадион. 102000 зрителей.

Арбитр - Доган Бабачан (Турция)

"Динамо": Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко (к), Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин.

Тренер - Валерий Лобановский.

"Бавария": Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Румменигге, Каппельман.

Тренер - Деттмар Крамер.

Голы: Блохин (40, 53)