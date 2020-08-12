"Динамо" сделало предложение по хорватскому нападающему – СМИ

Киевское "Динамо" нацелилось на хорватского нападающего "Риеки" Антонио Чолака и уже сделало предложение о его трансфере.

Как сообщает издание Dynamomania, переход игрока может обойтись столичному клубу в 4-5 миллионов евро. Интерес к футболисту также проявляют ПАОК и загребское "Динамо", но ни одна из этих команд не сможет заплатить требуемую сумму за Чолака.

Хорватский нападающий родился и начал свою карьеру в Германии, где выступал за "Нюрнберг", "Хоффенхайм", "Дармштадт", "Ингольштадт" и другие клубы, прежде чем перейти в "Риеку" летом 2019 года.

В первом сезоне за команду он принял участие в 32 матчах хорватского чемпионата, забив 20 голов и отдав 4 результативные передачи. Это позволило Чолаку стать лучшим бомбардиром первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" также заинтересовано в трансфере сына легендарного бразильца Ривалдо, который выступает в чемпионате Румынии.