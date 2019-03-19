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"Динамо" сделало официальное заявление по делу УЕФА за матч с "Челси"

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Киевское "Динамо" отреагировало на заявление лондонского "Челси" о возможных дискриминационных проявлениях во время матча Лиги Европы на НСК "Олимпийский".

Во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям "Динамо" об обращениях официальных лиц "Челси" с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал "обезьяньи крики" (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.

Динамо - Челси

Динамо - Челси

"Представители ФК "Динамо" не имели и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место. Соответствующие службы ФК "Динамо" оперативно провели расследование по поводу заявленного инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом "Челси" сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений", - говорится в официальном заявлении киевской команды.

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Суркис назвал санкции для "Динамо" за 0:5 от "Челси"

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы проиграло лондонскому "Челси" со счетом 0:5. Первый матч в Англии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев

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Тема
Динамо - Челси
Теги
ФК Динамо КиевФК Челси
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