"Динамо" сделало официальное заявление из-за COVID-19

Максим Иншаков Футбол 12:49, 31.10.2020 Обновлено: 13:21, 31.10.2020

Киевское "Динамо" официально подтвердило коронавирус у своего голкипера Дениса Бойко.

Соответствующее заявление вице-чемпионов Украины было размещено на клубном сайте "бело-синих".

"В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции", – говорится в сообщении.

Бойко заразился коронавирусом
ФК Динамо

Ранее СМИ сообщали, что кроме Бойко еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Стало известно, кто был за рулем Land Rover, совершившего смертельное ДТП на Майдане

Момент начала землетрясения в Турции попал на видео

ДТП на Майдане в Киеве: стало известно, кто погиб и пострадал под колесами Land Rover

Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов

В Харькове закончились койки с кислородом для больных COVID-19