"Динамо" сделало официальное заявление из-за COVID-19

Киевское "Динамо" официально подтвердило коронавирус у своего голкипера Дениса Бойко.

Соответствующее заявление вице-чемпионов Украины было размещено на клубном сайте "бело-синих".

"В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что кроме Бойко еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.

Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.