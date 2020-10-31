"Динамо" сделало официальное заявление из-за COVID-19
Киевское "Динамо" официально подтвердило коронавирус у своего голкипера Дениса Бойко.
Соответствующее заявление вице-чемпионов Украины было размещено на клубном сайте "бело-синих".
"В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что кроме Бойко еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в клубе.
Отметим, что ранее коронавирусом заразились вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.