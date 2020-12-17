"Динамо" с сарказмом отреагировало на решение УАФ по "Шахтеру"

Киевское "Динамо" в своем Instagram назвало решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) по игре "Ингулец" – "Шахтер" "победой в "драматичном" матче".

На домашней арене команды из Кропивницкого не работал подогрев, а газон стадиона не был защищен от осадков, из-за чего поле обледенело и стало непригодным для игры. Делегат УАФ принял решение отменить матч.

"Турнирная таблица до середины февраля будет иметь именно такой вид. P.S. "Шахтер" в "драматичном" матче победил "Ингулец" и уменьшил отрыв от киевлян до 1-го зачетного пункта", – говорится в подписи под положением команд в УПЛ.

Турнирная таблица в УПЛ Instagram Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ингулец" остался на 10-м месте в УПЛ с 11 баллами. За первый круг дебютанты чемпионата выиграли 1 матч и еще 8 закончили вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке с двумя удалениями определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу.