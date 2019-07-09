"Динамо" с разгромным счетом выиграло в Австрии

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в третьем матче предсезонных сборов в Австрии разгромило местный "Цирль". Встреча против представителя четвертой лиги страны завершилась со счетом 5:0.

"Динамо" – "Цирль" (Австрия) – 5:0

Голы: Беседин (23), Буяльский (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Пиварич (83)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Пиварич, 56), Попов, Алибеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд (де Пена, 31), Беседин

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне столичные футболисты сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" (1:1). Ранее "Динамо" со счетом 3:0 обыграло австрийский "Ваккер".

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