"Динамо" с разгромным счетом выиграло в Австрии

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в третьем матче предсезонных сборов в Австрии разгромило местный "Цирль". Встреча против представителя четвертой лиги страны завершилась со счетом 5:0.
"Динамо" – "Цирль" (Австрия) – 5:0
Голы: Беседин (23), Буяльский (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Пиварич (83)
"Динамо": Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Пиварич, 56), Попов, Алибеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд (де Пена, 31), Беседин
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
"Динамо" – "Цирль"
ФК Динамо
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне столичные футболисты сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" (1:1). Ранее "Динамо" со счетом 3:0 обыграло австрийский "Ваккер".
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