"Динамо" с трудом обыграло середняка чемпионата Румынии

Киевское "Динамо" провело очередную контрольную встречу в рамках подготовительного сбора в Австрии. Соперником вице-чемпиона Украины была восьмая команда чемпионата Румынии - "Ботошани" (всего высшая лига Румынии насчитывает 14 клубов).

Киевляне одержали минимальную победу - 1:0. Единственный гол в матче был забит уже на 4-й минуте - молодой Богдан Леднев сместился с мячом с фланга ближе к центру и мощно пробил в "девятку". За оставшееся время динамовцы не смогли развить преимущество.

Справедливости ради, следует отметить, что "бело-синие" играли далеко не основным составом.

"Динамо": Рудько, Михайличенко, Гуйе, Алибеков, Морозюк, Андриевский, Сидорчук, Леднев, Смирный, Шапаренко, Дегтярев.

На сборе в Австрии динамовцы должны провести еще одну встречу - 14 июля против чешской "Виктории" (Пльзень).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава хорватского футбола отрекся на экс-игрока киевского "Динамо".