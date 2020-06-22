"Динамо" с трудом обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти

Киевское "Динамо" с невероятным трудом добыло победу в матче 27-го тура Премьер-лиги с "Колосом".

Игра на НСК "Олимпийский" завершилась успехом "бело-синих" – 2:1, причем гости могли рассчитывать как минимум на ничью.

Поединок начался достаточно спокойно. Обеим командам мешал сильный дождь и в первом тайм зрители голов не увидели. Зато сразу после перерыва события начали развиваться молниеносно.

Уже на 52-й минуте вратарь "Динамо" Георгий Бущан парировал удар с пенальти от полузащитника "Колоса" Андрея Богданова. В ответ капитан киевлян Виктор Цыганков через 12 минут ударом с "точки" вывел свою команду вперед.

Однако на 69-й минуте второе право на удар с 11-метровой отметки гости успешно реализовали, сравняв счет.

Развязка наступила за три минуты до конца второго тайма. После просмотра видеоповтора арбитр игры Сергей Бойко назначил уже четвертый пенальти, который реализовал хавбек "Динамо" Де Пена.

"Динамо" – "Колос" 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 64, пенальти Цыганков, 1:1 – 69, пенальти Вильхьяльмссон, 2:1 – 87, пенальти де Пена.

"Динамо" – Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Мохаммед, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).

"Колос" – Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Ильин (Антюх, 83), Милько, Богданов, Костышин (Вильхьяльмссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Петров, Лысенко (Кожушко, 73).

Предупреждения: Цитаишвили (19), Милько (40), Петров (49), Попов (52), Емец (61), Ефремов (86).

Удаление: Петров (62).

Таким образом, "Динамо" набрало 55 очков и вновь вышло на чистое второе место в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис назвал условия для отставки тренера команды Алексея Михайличенко.