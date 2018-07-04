"Динамо" с победы стартовало на сборах в Австрии

Киевское "Динамо" начало с победы серию контрольных матчей на тренировочном сборе в Австрии. В первом спарринге вице-чемпионы Украины обыграли азербайджанский "Карабах" со счетом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил молодой капитан "бело-синих" Виктор Цыганков.

На 28-й минуте "Динамо" забило еще один мяч усилиями Виталия Буяльского, но арбитр не засчитал взятие ворот.

Состав "Динамо" в этой игре был таким: Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че, Буяльский, Цыганков, Вербич, Шепелев, Беседин.

На сборе в Австрии киевляне проведут еще четыре матча. Следующая игра состоится завтра - в 17.00 по киевскому времени "Динамо" сыграет с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" сумело заработать на проведении чемпионата мира в России.