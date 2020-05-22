Динамо – Рух: смотреть онлайн видео товарищеского матча

Киевское "Динамо" в пятницу, 22 мая, проведет первый за время карантина матч.

Команда Алексея Михайличенко на клубном стадионе сыграет с лидером Первой лиги "Рухом" из Винников. Начало игры – в 14:00.

"Динамо", которое возобновило тренировочный процесс, испытывает серьезные кадровые проблемы. Накануне возобновления матчей Премьер-лиги "бело-синие" из-за травм потеряли сразу пятерых футболистов. Среди них лидер и капитан команды Виктор Цыганков, который, по прогнозам, вернется в строй в июне.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" (Киев) – "Рух" (Винники)

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заявили о переносе матча "Шахтер" – "Динамо" в 24-м туре УПЛ, который был запланирован на 30 мая.

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