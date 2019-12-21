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21 декабря • обновлено в 12:21
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"Динамо" решило срочно вернуть футболиста сборной Украины

1.8т
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Нападающий молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назарий Русин после окончания зимнего отпуска вернется в расположение своего клуба.

Назарий Русин

Назарий Русин

Футбол 24

21-летний футболист в первой половине сезона на правах аренды выступал в луганской "Заре".

Как сообщает "Динамо" от Шурика" со ссылкой на свои источники близкие к руководству "Зари", решение о досрочном возвращении Русина в "Динамо" уже принято, и форвард продолжит подготовку ко второй части сезона начнет вместе с "бело-синими".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Назарий Русин должен был первую часть сезона-2019/2020 провести в аренде в "Карпатах", но в последний момент трансфер сорвался.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Назарий Русин
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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