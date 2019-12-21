"Динамо" решило срочно вернуть футболиста сборной Украины

Нападающий молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назарий Русин после окончания зимнего отпуска вернется в расположение своего клуба.

Назарий Русин Футбол 24

21-летний футболист в первой половине сезона на правах аренды выступал в луганской "Заре".

Как сообщает "Динамо" от Шурика" со ссылкой на свои источники близкие к руководству "Зари", решение о досрочном возвращении Русина в "Динамо" уже принято, и форвард продолжит подготовку ко второй части сезона начнет вместе с "бело-синими".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Назарий Русин должен был первую часть сезона-2019/2020 провести в аренде в "Карпатах", но в последний момент трансфер сорвался.

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