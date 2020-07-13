"Динамо" решило продать Цыганкова – СМИ

Руководство киевского "Динамо" приняло решение о продаже лидера команды Виктора Цыганкова.

По данным Telegram-канала "Динамо Киев Inside", оформлением трансфера 22-летнего полузащитника будет заниматься его отец, который одновременно является и агентом игрока.

"Вроде бы свершилось. По нашей информации, дано добро на продажу Виктора Витальевича. Но трансферной саги в СМИ этим летом ждать не стоит – агент у Цыганкова собственный отец, и потому предварительные ложные вбросы в СМИ исключены. Цыганков-старший отныне может начинать искать варианты", – пишут авторы канала.

СМИ сообщили о скором трансфере Виктора Цыганкова Telegram-канала "Динамо Киев Inside"

Отметим, что интерес к Цыганкову проявляют топ-клубы, в числе которых назывались "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Рома" и "Наполи".

Как сообщал OBOZREVATEL, легионера "Динамо" Жерсона Родригеса выгнали из турецкого клуба.