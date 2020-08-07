"Динамо" разгромило "Верес" в первом спарринге при Луческу: видеообзор

Киевское "Динамо" добыло разгромную победу над ривненским "Вересом" в первом матче под руководством нового наставника Мирчи Луческу.

Спарринг, который прошел на тренировочной базе "бело-синих" в Конча-Заспе, завершился победой киевлян – 3:0, сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

"Динамо" очень уверенно начало поединок, уже в первой трети первого тайма дважды поразив ворота соперника. Сначала отличился датский легионер киевлян Дуэлунд, который удачно сыграл на добивании. А через десять минут свой бомбардирский талант подтвердил молодой форвард Супряга, который воспользовался ошибкой голкипера "Вереса".

Окончательный счет установил Де Пена в начале второй половины игры, замкнув навес капитана команды Цыганкова. Свой следующий контрольный матч "Динамо" проведет с "Десной" 11 августа.

"Динамо" (Киев) – "Верес" (Ривне) – 3:0

"Динамо" (1 тайм): Бойко – Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга

"Динамо" (2 тайм): Бущан – Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" подняло ценник на молодого таланта команды Владислава Супряги.