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16 апреля • обновлено в 14:52
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"Динамо" разгромило ПСЖ и вышло в полуфинал Кубка УЕФА: как это было

1.5т
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16 апреля 2009 года киевское "Динамо" одержало разгромную победу над ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Кубка УЕФА и пока в последний раз в истории вышло в полуфинал еврокубка.

Первый поединок между командами в Париже закончился нулевой ничьей, поэтому динамовцам нужно было идти вперед. Первый гол был забит в самом начале встречи, когда Исмаэль Бангура принял мяч в двадцати метрах от ворот и низом отправил его в ближний угол. На 16-й минуте грубейшую ошибку допустил голкипер гостей, немыслимым образом отправив игровой снаряд себе в ворота после углового. На этом ляпы Микаэля Ландро не закончились – на 61-й минуте он не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Александра Алиева со штрафного, чем воспользовался Огнен Вукоевич, установив окончательный счет матча – 3:0.

"Динамо" - ПСЖ

"Динамо" - ПСЖ

ФК "Динамо" Киев

Напомним, что в полуфинале "Динамо" встретилось с донецким "Шахтером", уступив "горнякам" по сумме двух встреч – 2:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля 1999 года киевское "Динамо" провело один из самых ярких матчей в своей истории, устроив перестрелку в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Украина Киев
Теги
ПСЖ ФК Динамо Киев
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