"Динамо" провело первый матч под руководством Луческу

Михаил Морозов Футбол 09:53, 4.08.2020 Обновлено: 10:52, 4.08.2020

Киевское "Динамо" провело первый тренировочный матч под руководством Мирчи Луческу на базе в Конча-Заспе.

Футболисты столичного клуба поделились на две команды – зеленых и оранжевых – и сыграли три тайма по 30 минут. В самой концовке первой трети поединка Владислав Супряга заработал пенальти, который реализовал Виталий Буяльский и вывел оранжевых вперед. Во второй тридцатиминутке команды обменялись голами Миккеля Дуэлунда с пенальти и Владимира Шепелева.

Казалось, что оранжевые доведут дело до победы, но в последние десять минут третьего тайма зеленые трижды отличились и выиграли со счетом 4:2. Голы забивали Назарий Русин, Сергей Булеца и Николай Шапаренко.

Отметим, что на матче присутствовали Игорь и Григорий Суркисы и Алексей Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Олег Барков рассказал, что происходит на первых тренировках Луческу в "Динамо".

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