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"Динамо" провело первый матч под руководством Луческу

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,5 т.
Первая двухсторонка 'Динамо' под руководством Луческу

"Динамо" провело первый тренировочный матч под руководством Луческу. ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" провело первый тренировочный матч под руководством Мирчи Луческу на базе в Конча-Заспе.

Футболисты столичного клуба поделились на две команды – зеленых и оранжевых – и сыграли три тайма по 30 минут. В самой концовке первой трети поединка Владислав Супряга заработал пенальти, который реализовал Виталий Буяльский и вывел оранжевых вперед. Во второй тридцатиминутке команды обменялись голами Миккеля Дуэлунда с пенальти и Владимира Шепелева.

Казалось, что оранжевые доведут дело до победы, но в последние десять минут третьего тайма зеленые трижды отличились и выиграли со счетом 4:2. Голы забивали Назарий Русин, Сергей Булеца и Николай Шапаренко.

Отметим, что на матче присутствовали Игорь и Григорий Суркисы и Алексей Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Олег Барков рассказал, что происходит на первых тренировках Луческу в "Динамо".

УкраинаКиевФК Динамо КиевМирча Луческу
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