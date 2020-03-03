В нынешнем сезоне "Динамо" переживает один из труднейших периодов в современной истории, что также отразилось и на трансферной деятельности киевлян.

Минувшее зимнее трансферное окно, по сути, стало для "Динамо" худшим за последние 10 лет. "Бело-синие" приобрели только 2 футболиста в статусе свободных агентов, не заплатив за них ни копейки (еще 2-х вернули из аренды). При этом, один из двоих новичков неожиданно получил запрет играть в чемпионате Украины, так как в нынешнем сезоне уже заигран за два профессиональных клуба…

Бенито (справа) и Ибрагим Каргбо-младший fcdynamo.kiev.ua, facebook.com/pg/fcdynamoua

В целом "Динамо" ранее приобретало за зиму и одного новичка (речь идет именно про полноценный трансфер), что за последние 10 сезонов случалось 4 раза. Но это были футболисты высокого уровня с немалым статусом и именем - Данило Силва в 2010-м (4 млн. евро), Александр Алиев в 2011-м (когда вернулся из российского "Локомотива" за 10 млн. евро) и Фран Соль прошлой зимой (3,4 млн. евро).

По скудности с нынешней зимой может потягаться разве что трансферное окно посредине сезона 2013/14 - тогда "Динамо" вообще не купило никого, а единственным новичком в статусе "свободного агента" стал вратарь Александр Рыбка, отбывший дисквалификацию за допинг. Но Рыбка на то время, хоть и после паузы в карьере, все же считался одним из лучших вратарей Украины и существенно помог "Динамо" в следующих трех сезонах (в том числе и в Лиге чемпионов, когда "бело-синие" под руководством Сергея Реброва вышли в плей-офф). Но тогда кроме Рыбки команду пополнили также довольно статусные воспитанники динамовской школы - Андрей Богданов, Владислав Калитвенцев и Артем Кравец, которые еще немало приложатся к успехам "Динамо".

Александр Рыбка footboom.com/

Что же имеется на сегодняшний день? В Киев перебрался атакующий полузащитник (вингер) Бенито и бельгийский форвард Ибрагим Каргбо-младший, а из аренды вернулись нападающий Назарий Русин и защитник Роман Вантух. Два полноценных новичка - свободные агенты, в последний раз игравшие в российском "Тамбове" (один из аутсайдеров РПЛ) и бельгийском "Руселаре" (Второй дивизион Бельгии). Два игрока атаки, на двоих в нынешнем сезоне забившие аж 3 гола (при этом Каргбо забил свою "двушку" за аматорский клуб "Льерс Кемпензонен", куда был отправлен в аренду из "Руселаре").

Ибрагим Каргбо-младший facebook.com/pg/fcdynamoua

Еще раз: два приобретения "Динамо" - это игроки аутсайдера российского чемпионата и клуба второго дивизиона Бельгии, который с 31 августа по 9 ноября играл в аренде за аматоров. Общий голевой актив: в этом сезоне - 3 гола, в целом за карьеру - 7 голов. Единственное оправдание (больше - утешение) - их возраст. Каргбо - 20 лет, Бенито - 21 (хотя с учетом репутации африканского футбола, это тоже можно поставить под сомнение).

То есть, судя по данным, "Динамо" хоть и бесплатно, но еще никогда не брало таких слабых футболистов. Даже набравший вес Александр Рыбка после годичной дисквалификации внушал куда большую уверенность в себе и подтверждал уровень киевлян.

К тому же, Ибрагим Каргбо еще неожиданно оказался "заблокированным" на весеннюю часть сезона и (пока?) не попал в заявку киевлян. Согласно регламенту ФИФА, любой футболист на протяжении одного сезона не может играть больше чем за 2 команды в официальных матчах стран-ассоциаций. Да, вышеупомянутый "Льерс Кемпензонен" - аматорская команда из Первого аматорского дивизиона Бельгии, но тот проводится под патронатом Федерации футбола Бельгии, являясь ее официальным турниром, также входящим в реестр ФИФА. Так что Каргбо в текущем сезоне имеет в своем списке матчи за 2 команды, и до конца весны - не помощник "Динамо" на опустевшей позиции форварда…

Пока Каргбо только тренируется в расположении клуба, Бенито вливается в новую обстановку через матчи молодежной команды (в трех матчах забил уже 2 гола). Но к первой команде нигериец пока не подпускается. И тут вопрос - а годен ли он вообще для уровня первой команды?

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале форвард "Динамо" Артем Беседин получил годичную дисквалификацию от УЕФА за употребление допинга.

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