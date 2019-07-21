"Динамо" пропустило три гола и проиграло сельскому клубу

Столичное "Динамо" провело второй товарищеский матч за день, проиграв футболльному клубу "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Встреча на стадионе "Динамо" имени Лобановского завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

"Динамо" – "Колос" – 1:3

Гол: Беседин (58) – Гаврыш (55, пен), Нехтий (75), Черноморец (92)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльский, Шепелев, де Пена, Караваев (Цитаишвили, 76), Беседин.

Удаление: Бурда (91)

Отметим, что ранее вице-чемпионы Украины сыграли с клубом Первой лиги "Оболонь-Бровар". Матч завершился вничью 1:1.

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