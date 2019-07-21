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"Динамо" пропустило три гола и проиграло сельскому клубу

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Столичное "Динамо" провело второй товарищеский матч за день, проиграв футболльному клубу "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Встреча на стадионе "Динамо" имени Лобановского завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

"Динамо" – "Колос" – 1:3

Гол: Беседин (58) – Гаврыш (55, пен), Нехтий (75), Черноморец (92)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльский, Шепелев, де Пена, Караваев (Цитаишвили, 76), Беседин.

Удаление: Бурда (91)

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Отметим, что ранее вице-чемпионы Украины сыграли с клубом Первой лиги "Оболонь-Бровар". Матч завершился вничью 1:1.

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Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Колос
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