"Динамо" пропустило от "Десны" фантастический гол пяткой - опубликовано видео

Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов отметился шедевральным ударом в 7-м туре чемпионата Украины по футболу против "Динамо".

В матче на киевском стадионе НСК "Олимпийский" 26-летний уроженец Авдеевки сделал счет 2:1, забив пяткой.

На 57-й минуте Миколенко не готов был принять ввод мяча от Бойко. Калитвинцев совершил перехват, выполнил прострел в штрафную, где Филиппов в касание отправил круглого точно в ворота.

Напомним, что в прошлом туре столичные футболисты сыграли вничью с луганской "Зарей" (2:2).

Накануне свой поединок 7-го тура провел "Шахтер". В одном из моментов "горняки" пропустили позорный гол от "Зари".

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