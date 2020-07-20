'Динамо' пропускало во всех матчах после рестарта УПЛ, установив антирекорд

Киевское "Динамо" ни разу не смогло сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах Премьер-лиги, которые прошли после рестарта сезона.

После возобновления турнира, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, киевляне провели девять матчей, дважды сыграв с "Шахтером", "Александрией", "Зарей" и "Колосом" и еще однажды с "Десной".

Во всех этих играх подопечные Алексея Михайличенко пропускали минимум один гол, а всего в этих встречах соперники забили "бело-синим" 17 мячей (в среднем – почти два за игру). Всего же серия с пропущенными голами в чемпионате у "Динамо" составляет уже 11 игр, что является клубным антирекордом.

Результаты матчей "Динамо" после рестарта УПЛ upl.ua

В последний раз в УПЛ киевляне сыграли на "ноль" 3 марта в 21-м туре с "Колосом".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило личный антирекорд по количеству поражений в чемпионате, проиграв в нынешнем розыгрыше УПЛ девять матчей.