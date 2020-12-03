"Динамо" проиграло "Ювентусу" в Лиге чемпионов: спортивные итоги 2 декабря

Александр Чеканов Футбол 09:22, 3.12.2020

Киевское "Динамо" проиграло туринском "Ювентусу" в пятом туре Лиги чемпионов, а в сети появилось последнее сообщение Диего Марадоны при жизни.

Кроме того, стали известны все расклады для донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 2 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Динамо" проиграло "Ювентусу" в историческом матче Лиги чемпионов

Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны. Видео

Как "Шахтеру" выйти в плей-офф ЛЧ: все расклады перед последним туром

Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане. Видео

Матч Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией

Российская олимпийская чемпионка отказалась возвращаться на родину

Футболист сборной Украины рассказал, как его семью бомбили на Донбассе

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Экс-бойцов украинского "Беркута" уличили в разгоне протестов в Беларуси. Фото

В Венгрии заявили о ситуации "гражданской войны" на Закарпатье

У "главного следователя" СБУ нашли коттедж в элитном поселке под Киевом. Фото

"Заря" добыла сенсационную победу в Лиге Европы

СБУ провела обыски в офисе и частном доме лидера закарпатских венгров