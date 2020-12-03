'Динамо' проиграло 'Ювентусу' в Лиге чемпионов: спортивные итоги 2 декабря

Киевское "Динамо" проиграло туринском "Ювентусу" в пятом туре Лиги чемпионов, а в сети появилось последнее сообщение Диего Марадоны при жизни.

Кроме того, стали известны все расклады для донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 2 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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