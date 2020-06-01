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1 июня • обновлено в 09:19
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"Динамо" проиграло "Шахтеру" и опустилось на четвертое место в УПЛ: спортивные итоги 31 мая

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Киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в 24-м туре УПЛ и опустилось на четвертое место в турнирной таблице, а британский боксер Дерек Чисора решил попробовать силы в ММА.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 31 мая.

Кроме того, стала известна дата боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Шахтер" в историческом матче обыграл "Динамо"

Ирина Морозюк призналась, что с ней происходит, если нет секса

Чисора вместо Усика хочет подраться в Bellator

Михайличенко прокомментировал поражение от "Шахтера"

Боксер-"дрыщ" одним ударом отправил в нокдаун соперника-гиганта

Жена Роналду похвасталась волнующим фото в обтягивающей одежде

Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Лопес

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Ломаченко - Лопес Динамо - Шахтер
Персоны
Алексей Михайличенко Дерек Чисора
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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