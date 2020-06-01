"Динамо" проиграло "Шахтеру" и опустилось на четвертое место в УПЛ: спортивные итоги 31 мая

Киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в 24-м туре УПЛ и опустилось на четвертое место в турнирной таблице, а британский боксер Дерек Чисора решил попробовать силы в ММА.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 31 мая.
Кроме того, стала известна дата боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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