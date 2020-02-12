"Динамо" проиграло серию пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского прошел матч 1-го раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" U-19 уступило юношам из "Динамо" (Загреб) и вылетело из турнира.

На данной стадии противостояние состоит из одного матча. Тем не менее, командам не хватило 90 минут, чтобы определить победителя. Игра, в которой был минимум острых моментов, завершилась закономерной ничьей – 0:0. По сути, самые серьезные шансы появились у команд перед самым финальным свистком, но с ударом Георгия Цитаишвили смог справиться голкипер гостей, а в ответной атаке хорватов прекрасно действовал голкипер киевлян Руслан Нещерет.

ФК "Динамо"

Согласно регламенту, соперники сразу же приступили к серии послематчевых 11-метровых, обойдясь без дополнительных 30 минут игры.

Надольский неудачно пробил в первой ж попытке, однако второй удар хорватов также был неудачным. Судьбу дуэли определили два последних удара в серии: "выстрел" Волошина парировал вратарь гостей, а вот загребцы забили решающий 11-метровый, выиграв серию - 4:3.

Таким образом, "Динамо" U-19 прекратило свои выступления в Юношеской лиге УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, с матчем "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА ранее возникла неразбериха.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!