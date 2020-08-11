"Динамо" впервые проиграло спарринг при Луческу, пропустив на последних минутах

Киевское "Динамо" проиграло черниговской "Десне" во втором матче под руководством нового наставника Мирчи Луческу.

Товарищеский поединок, который прошел на тренировочной базе в Конча-Заспе, завершился со счетом 1:2, сообщает пресс-служба "бело-синих". Отметим, что телетрансляция не велась, так как съемочная группа команды находится на карантине.

На экваторе первой половины встречи номинальные гости все чаще беспокоили защиту "Динамо" и сумели повести в счете. На 32-й минуте Картушов завершил свой проход по левому флангу навесом в штрафную, где мяч оказался в Филиппова, который расстрелял ворота Бущана с близкого расстояния.

После пропущенного гола динамовцы больше держали мяч под своим контролем и шли в атаку, однако надежные действия обороны соперников не позволили столичной команде создать опасность у ворот Паста.

На 80-й минуте Цыганков сравнял счет. Виктор, сместившись с правого фланга в центр и обыгравшись с Буяльским, вышел против Литовки и безупречно пробил в нижний угол – 1:1.

Уже в следующей атаке "Десна" снова вышла вперед – атака по левому флангу завершилась прострелом Мудрика и точным ударом Шевцова из центра штрафной.

"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов) – 1:2 (0:1)

"Динамо" (1 тайм): Бущан - Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев - Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили, Леднев, Булеца - Супряга.

(2 тайм): Бойко - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Вивчаренко, 65) - Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Шапаренко, Леднев (Цыганков, 58), Дуэлунд - Супряга (Соль, 67).

"Десна" (стартовый состав): Паст - Конопля, Имереков, Тамм, Западня - Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Картушов - Будковский, Филиппов.

Голы: Цыганков (80) - Филиппов (32), Шевцов (82).

Предупреждения: Тамм (41), Мостовой (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа "Динамо" добыло разгромную победу над ривненским "Вересом" в первом матче под руководством Луческу.

Спарринг завершился победой киевлян – 3:0