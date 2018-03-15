"Динамо" проиграло "Лацио" и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Вице-чемпионы Украины потерпели поражение на "Олимпийском" со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

Подопечные Александра Хацкевича с самого начала встречи отдали сопернику инициативу. "Бело-синие" играли вторым номером, действуя преимущественно на контратаках.

Активность гостей дала о себе знать в середине тайма. На 23-й минуте Лукас Лейва оторвался от Шепелева и без проблем замкнул головой подачу с углового.

Пропущенный мяч "разбудил" киевлян и заставил действовать более раскованно. Цыганков имел хороший шанс сравнять счет, но с линии штрафной пробил над перекладиной.

В свою очередь "Лацио" также мог забивать. Иммобиле имел три убойных момента, однако дважды хозяев спас Бойко, а еще раз Чиро попал в свою же ногу.

После перерыва защитник "орлов" Хиль Патрисио простил "бело-синих", не попав в пустые ворота с четырех метров и пробив выше.

Динамовцам никак не удавалось справиться с эшелонированной обороной гостей. За весь второй тайм сравнять счет могли Цыганков и Гонсалес, но удары обоих с линии штрафной прошли над перекладиной.

А на 83-й минуте защитник гостей Де Врей отправил киевлян в нокаут. Голландец оказался один на дальшей штанге во время углового и спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Напомним, что в первом матче "Динамо" вырвало ничью с "Лацио", сыграв в Риме 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)

"Динамо" - "Лацио" - 0:2

Голы: Лукас Лейва, 21, Де Врей, 83

(первая игра - 2:2)

"Динамо": 71.Бойко, 8.Шепелев, 9.Морозюк (К), 11.Мораес, 15.Цыганков, 23.Пиварич, 26.Бурда, 29.Буяльский, 41.Беседин, 44.Кадар, 94.Кендзера

"Лацио": 1.Стракоша, 3.де Врей, 4.Патрик, 6.Лукас, 10.Фелипе Андерсон, 16.Пароло, 17.Иммобиле, 18.Альберто, 19.Лулич (К), 26.Раду, 27.Луис Фелипе

Предупреждения: Мораес, 55, Шабанов, 66 - Луис Фелипе, 18, Стракоша, 90