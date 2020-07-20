'Динамо' проиграло 'Колосу', но вышло в отбор ЛЧ: спортивные итоги 19 июля

Киевское "Динамо" проиграло "Колосу", но стало вице-чемпионом Украины, а шестикратный чемпион Украины Роман Долидзе победно дебютировал в UFC.

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Кроме того, "Шахтер" сенсационно упустил победу над "Александрией". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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