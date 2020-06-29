'Динамо' проиграло 'Десне': спортивные итоги 28 июня

Киевское "Динамо" проиграла на выезде черниговской "Десне" в центральном матче 28-го тура УПЛ, а а безногая спортсменка Джен Брикер покорила фанатов верой в себя.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 июня.

Кроме того, легендарный футбольный тренер Илия Петкович умер из-за коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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