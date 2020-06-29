"Динамо" проиграло "Десне": спортивные итоги 28 июня
Киевское "Динамо" проиграла на выезде черниговской "Десне" в центральном матче 28-го тура УПЛ, а а безногая спортсменка Джен Брикер покорила фанатов верой в себя.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 июня.
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