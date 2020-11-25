'Динамо' проиграло 0:4 'Барселоне': спортивные итоги 24 ноября

Киевское "Динамо" проиграло 0:4 каталонской "Барселоне" в Лиге чемпионов, а в Крыму погиб украинский футболист Юрий Плешаков.

Кроме того, футболист "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал об осложнениях после коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 24 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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