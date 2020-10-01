"Динамо" продлило контракты с двумя лидерами команды

Михаил Морозов Футбол 16:29, 1.10.2020

Киевское "Динамо" подписало новые контракты с двумя молодыми лидерами команды Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, оба футболиста продлили свои соглашения до июня 2025 года.

Миколенко является воспитанником "Динамо", в систему которого попал в 2012 году, а в 2017-м дебютировал за взрослую команду. За это время он принял участие в 81 матче киевлян во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 14 результативных передач.

Шапаренко пришел в команду из "Ильичевца" в 2015 году, а в первую команду попал в 2017-м. На его счету 80 поединков за "Динамо", 12 голов и 7 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, киевский клуб договорился о подписании футболиста из английской Премьер-лиги и согласовал с испанским клубом исходящий трансфер нападающего Франа Соля.

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