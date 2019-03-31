"Динамо" продало футболиста в Бразилию - подробности сделки

Киевское "Динамо" согласовало трансферную стоимость полузащитника Че Че с бразильским клубом "Сан-Паулу" .

Че Че ФК Динамо

Как сообщает MatchDay.ua со ссылкой на свои источники, руководство вице-чемпионов Украины ответило положительно на очередное предложение "Сан-Паулу" по Че Че, которое составило 5.5 миллионов евро.

Напомним, летом 2019 года украинский клуб заплатил "Палмейрасу" за полузащитника 4.8 миллионов евро. В 9 играх бразилец провел на поле 26 минут.

Официальное представление бразильского хавбека в новой команде состоится в ближайшее время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Че Че уже согласовал личный контракт с "Сан-Паулу", но "Динамо" категорически отказывается от аренды бразильца.

В СМИ появилась информация о том, что несмотря на разные планы на футболиста, клубы пришли к соглашению о его трансфере.

Агент и брат полузащитника "Динамо" Че Че Итамар Силва заявил, что его подопечный не желает возвращаться в Бразилию.

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