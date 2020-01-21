Главная Новости
21 января • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" приняло жесткое решение в допинг-скандале Беседина

2.3т
Читать материал на украинском

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой.

Как сообщает SportArena, причиной такого решения руководства стала положительная допинг-проба форварда столичного клуба Артема Беседина.

Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо" Киев

Новости
Скандал из-за допинга в "Динамо": появилась информация о поступке Беседина

Миронов не будет работать с основным составом киевлян до выяснения всех обстоятельств и оглашения официального вердикта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допинговому делу украинского футболиста.

Напомним, что УЕФА перенес вынесение вердикта по Беседину на 27 февраля, чтобы лучше изучить все материалы по этому делу. Самому игроку продлили временную дисквалификацию до 60 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин провалил допинг-тест по итогам матча пятого тура Лиги Европы против шведского "Мальме".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги