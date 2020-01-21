"Динамо" приняло жесткое решение в допинг-скандале Беседина

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой.

Как сообщает SportArena, причиной такого решения руководства стала положительная допинг-проба форварда столичного клуба Артема Беседина.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

Миронов не будет работать с основным составом киевлян до выяснения всех обстоятельств и оглашения официального вердикта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допинговому делу украинского футболиста.

Напомним, что УЕФА перенес вынесение вердикта по Беседину на 27 февраля, чтобы лучше изучить все материалы по этому делу. Самому игроку продлили временную дисквалификацию до 60 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин провалил допинг-тест по итогам матча пятого тура Лиги Европы против шведского "Мальме".

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