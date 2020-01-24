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24 января • обновлено в 15:41
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"Динамо" приняло решение по скандальному нападающему

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Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который не поехал с командой на первый зимний сбор в Турции, может вернуться в Японию.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, обратный трансфер игрока сборной Люксембурга должен состояться "на днях".

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

Футбол 24

Стоит напомнить, что в состав столичного клуба Родригес пришел из японской "Джубило Иваты", за которую выступал с января 2019 года на протяжении полугода. Киевскому "Динамо" легионер обошелся в 2 миллиона евро. За время выступлений за команду он появлялся на поле в двенадцати матчах, сумев отличиться двумя забитыми голами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы Жерсона Родригеса в столичном клубе начались из-за регулярного нарушения режима и нежелания должным образом выполнять свои профессиональные обязанности.

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Персона
Жерсон Родригес
Тег
ФК Динамо Киев
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