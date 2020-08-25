"Динамо" представило зеленый комплект формы: опубликованы фото
Киевское "Динамо" впервые в истории представило третий комплект игровой формы.
Столичный клуб решил отойти от привычной для себя бело-синей расцветки и порадовал фанатов необычной версией экипировки.
"Динамо" выбрало для альтернативного варианта формы черный и зеленый цвета. Именно в последнем выполнены элементы майки, включая эмблему клуба.
"Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – говорится в сообщении пресс-службы "бело-синих".
Отметим, что пока неизвестно, в каких случаях будет футболистами будет использоваться данный игровой комплект.
Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.