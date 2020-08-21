"Динамо" представило новую выездную форму

В пятницу, 21 августа, "Динамо" представило выездную форму на сезон 2020/21. Это случилось на следующий день после того, как киевляне показали свой новый домашний комплект.

Выездная футболка выполнена в синем цвете с нанесением голубых горизонтальных полос, а домашняя – в традиционном белом с синими полосами. Вскоре "Динамо" впервые представит третий комплект от компании New Balance.

"Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку. Девиз "Киев – это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее", – написано на официальном сайте команды.

Карлос де Пена, Богдан Леднев и Беньямин Вербич ФК "Динамо" Киев

Денис Попов ФК "Динамо" Киев

Сергей Сидорчук ФК "Динамо" Киев

Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Денис Попов ФК "Динамо" Киев

Георгий Бущан ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 21 августа, "Динамо" проведет дебютный матч под руководством Мирчи Луческу. Киевляне сыграют с донецким "Олимпиком".

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