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"Динамо" представило новую форму на сезон 2018/2019: опубликованы фото

1.9тЧитать новость на украинском

На столичном НСК "Олимпийский" состоялась презентация новой экипировки "Динамо", в которой киевляне будут выступать в предстоящем сезоне.

После вступительного слова представители клуба и компании New Balance подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие три года, после чего представителям СМИ были представлены два комплекта игровой формы.

Сообщается, что с сезона 2019/20, компания будет разрабатывать для "Динамо" экипировку эксклюзивного дизайна.

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Презентация формы киевского "Динамо"

ФК Динамо

Презентация формы киевского "Динамо"

ФК Динамо

Презентация формы киевского "Динамо"

ФК Динамо

Презентация формы киевского "Динамо"

ФК Динамо

Презентация формы киевского "Динамо"

ФК Динамо

Презентация формы киевского "Динамо"

tribuna.com

Презентация формы киевского "Динамо"

tribuna.com

Презентация формы киевского "Динамо"

tribuna.com

Напомним, что ранее была представлена новая форма сборной Украины по биатлону.

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